センスがいいと思う「新潟県のお土産」ランキング！ 2位「サーモン塩辛」を抑えた1位は？【2026年調査】
暦の上では大寒を迎え、温かい飲み物と一緒に楽しむスイーツやグルメの需要が一段と高まる季節になりました。地元の素材を生かしたぜいたくな味わいから、思わず誰かに教えたくなるようなおしゃれな逸品まで、今注目したいものばかりです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「新潟県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「イカの塩辛は食べたことありますが、サーモンの塩辛は食べたことない為、珍しいお土産になると思います」（40代女性／佐賀県）、「友達にもらったことがあり、美味しかったから」（30代女性／大阪府）、「新潟といえば米と酒に尽きますが、その両方を最高に引き立てるのがこのサーモン塩辛だからです」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「軽い食感で食べやすく、河川蒸気は上品な甘さが魅力です。朱鷺の子は見た目が可愛らしく、贈り物にぴったりだと思います」（30代女性／新潟県）、「軽くて食べやすく、パッケージも明るくて配りやすいのでセンスがいいと思います」（50代女性／兵庫県）、「めちゃくちゃ美味しいとの噂だし、関西で売られているのを見た事がないから」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：サーモン塩辛（三幸）／34票2位は、三幸の「サーモン塩辛」です。脂の乗ったアトランティックサーモンを麹（こうじ）で漬け込んだ、新潟らしい発酵の知恵が詰まった珍味。ご飯のお供はもちろん、洋食のアペタイザーとしても楽しめる汎用性の高さと、食通をうならせるクオリティーの高さが、選ぶ人のセンスを証明してくれます。
1位：サラダホープ（亀田製菓）／46票1位に輝いたのは、亀田製菓の「サラダホープ」でした。新潟県内でしかほとんど手に入らない限定品という希少性が、お土産としての価値をさらに高めています。サクサクの軽い食感と程よい塩気、そしてあえて全国展開しない「通」な選択が、新潟らしさを熟知したセンスを感じさせます。
