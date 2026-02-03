NPBエンタープライズは3日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場するサポートメンバー14選手を発表、ロッテから石垣勝海内野手と西川史礁外野手が選ばれた。

2月22、23両日のソフトバンクとの「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎」、2月27、28両日の中日との「ラグザス侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋」、3月2日のオリックス、同3日の阪神との強化試合（いずれも京セラドーム）に侍ジャパンのユニホームを着用して出場する。

石垣勝は内野全ポジションを守れるユーティリティープレーヤー。「うれしいです。いろんな技術とかを、いろいろ聞いて学んでいきたい。みんなと話してみたいですね。すごい人ばかりなので」と感無量の面持ち。

西川は昨年のパ・リーグ新人王で昨年11月の韓国との強化試合で侍ジャパンの一員として出場した。WBC出場はかなわなかったが、「すごい貴重な経験させていただくので、そこは素直にうれしいですし、いろんな選手からバッティング技術だったり、そういうの聞きたいなと思います」と意気込み。名古屋からは大谷（ドジャース）らメジャー組も合流予定で「間近で見れるってことは、すごく自分自身も勉強になると思うので、しっかりと本当に貴重な経験できると思います」と目を輝かせた。