¡Ú¥Ð¥¹¥±¡Û¤Ê¤¼³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¶¨²ñ¡ÖNBA¤ÎÍÌ¾¤Ê¥³¡¼¥Á¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ê£Ê£Â£Á¡Ë¤¬£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢²òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¡Ê£µ£¹¡Ë¤Î¸åÇ¤¤Ë¡¢£Â£±Î°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹´ÆÆÄ¤Î²³Ã«Âç»á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç¶¯¹ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤¬³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶¨²ñ¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍè²Æ¤Î£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£±¼¡Í½Áª£²»î¹ç¡Ê²Æì¡Ë¤¬£²£¶Æü¤È£³·î£±Æü¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·â²òÇ¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ÎÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¸øÁ³¤È¶¨²ñ¤ä¥Û¡¼¥Ð¥¹ÂÎÀ©¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤Ë¤Ï£Î£Â£Á¤Ê¤ÉºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÀ¤³¦´ð½à¤Î¿Íºà¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Î°µå¤òÎ¨¤¤¤ë²³Ã«´ÆÆÄ¤¬·óÇ¤¤ÇÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»ÃÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹Àµ¼°¤ÊÂÎÀ©¤À¤È¶¨²ñ¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²³Ã«»á¤ÏÎ°µå¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾¾¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÉñÂæ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤â¤Î¡£À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¶¯¹ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤¬À¤³¦´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤ÆÆüËÜ¿Í»ØÆ³¼Ô¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨²ñ¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£ÂóËà¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤Î¸ùÀÓ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢²Æì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë£Â¥ê¡¼¥°¤¬¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½³¤³°¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Á¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤ÇÀÚâøÂöËá¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤ÏÀï¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÆüËÜ¿Í»ØÆ³¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËàÀ¤³¦´ð½àá¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Å¬Ç¤¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«¹ñ¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢£Î£Â£Á¤Î¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤Ê¥³¡¼¥Á¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¡¤¿¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤ºÁª¼ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¼«¹ñ¤ÎÁª¼ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Î£Â£Á¤Ê¤É¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦Åª»ØÆ³¼Ô¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ¿Í»Ø´ø´±¤¬Î¨¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏàÆüËÜÎ®á¤ÇºÆ·ú¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£