ÉÍÊÕÈþÇÈ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÉ×Ìò¡¦ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÈÂçºå¡¦À®ÅÄ»³¤ÇÆ¦¤Þ¤¡ÖÂçºä¾ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¸½ºß£Î£È£Ë¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤È½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬£³Æü¡¢Âçºå¡¦¿²²°Àî»Ô¤ÎÀ®ÅÄ»³ÉÔÆ°Âº¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀáÊ¬º×¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÇÃÓ¾¾¤ÏÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎË¿Ã½¨µÈ¡ËÌò¤ò±é¤¸¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¤½¤ÎºÊ¡¦Ç«¡¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ¾¾¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÀáÊ¬º×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊ¡¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½¨µÈ¤ÈÇ«¡¹¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¦Âçºå¤Ç¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È£²¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¡¢ÃåÊª¤òÃå¤ÆÆ¦¤ò¤Þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤ÎÊý¤ÈÌñÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Æü¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¡¢ÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï¡ÖÂçºå¤ÎÀ®ÅÄ»³ÉÔÆ°Âº¤ÎÀáÊ¬º×¤Ï¤È¤Æ¤â³èµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÂçºä¾ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢½¨µÈÌò¤ÎÃÓ¾¾¤µ¤ó¤È£²¿Í¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÆüÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡ØàË¿Ã·»Äï¡ªáËè½µ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç«¡¹¤µ¤Þ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌòÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ¦¤Þ¤Ãæ¡¢¶»¤ÎÆâ¤ÇÆÃÊÌ¤Ëµ§Ç°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊ¡¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÆ¦¤ò¤Þ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£