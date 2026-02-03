“透明感づくり”が今春トレンド！美白対策に効く【新作ブライトニング】特集♡

春に向けて、気になりだすのは美白対策♡ 多角的なアプローチの美容液が各ブランドから続々登場。そこで今回は、5つの有名ブランドの「新作ブライトニングアイテム」をお届けします。今年の動向は、単純にシミ・そばかすケアだけでなく、くすみや色ムラ、透明感づくりがトレンド！

【A】ジェノプティクス アドバンスドスポット エッセンス[医薬部外品] 50mL 25,300円（編集部調べ）／SK-II（4/5発売）

▶︎30年以上の研究を基にたどり着いた着目点はシミの根本原因。これまでの美白美容液の成分に加え、「イノシット」という米ぬか由来のビタミンB群系成分を新配合。くもりのないオーラ肌へ。

【B】イーブン ベター アクティブ ブースターセラム[医薬部外品] 30mL 7,810円／クリニーク（2/13発売）

▶︎美白という範疇にとどまらず、シワ改善、肌あれ、保湿など、1本でぐぐっと美肌のギアをあげる薬用導入美容液。あとにつけるスキンケアの浸透を高めてくれる。

【C】バランシング バリア ブライトニング セラム[医薬部外品] 30mL 12,100円／THREE（2/6発売）

▶︎医薬部外品×精油のパワーを掛けあわせたブランドならではの美容液。ターンオーバーに着目した美白成分「パンテノールBB」や独自開発した「天然コーヒー精油」など、ユニークな成分構成にも注目。

【D】タカミブライトスポットB3+[医薬部外品] 30mL 11,000円／タカミ（2/24発売）

▶︎美容皮膚発想のタカミからブランド初の美白美容液が誕生。美白・シワ改善に有効なナイアシンアミドを中心に、肌内部で起こるメラニンのあらゆる過程にアプローチする独自の成分を配合。

【E】ONE BY KOSÉ メラノショット P[医薬部外品] 40mL 6,270円（編集部調べ）／コーセー（2/16発売）

▶︎美白成分として名高いコウジ酸と、新知見に基づき配合した保湿成分「チンピエキス」の融合により、今あるシミだけでなく、さらなるシミの広がりまでも防ぐ。

