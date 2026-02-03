タレントの矢部美穂が３日に自身のＳＮＳを更新。母、文子さんが認知症と診断されたことを明かした。

この日インスタグラムのストーリーズを更新し「今日からＹＡＢＥＫＥ１６周年が２８日までありますが最近文子ママの様子が明らかにおかしいので昨日、妹が病院へ連れて行ってくれました。元々、脳梗塞を２０年前に発症してそのあとは糖尿病でしたが最近、薬をやめていたこともあり酷くなったのだと思います。昨日の診断でやはり認知症と言われてしまいました。糖尿病と認知症の薬をもらいこれから生活をしていかなくてはならなく…お客様にはそこもご理解いただきながら文子ママを応援していただけると幸いです。また、２週間後に病院へ行き詳しく聞いていきたいと思います」と経緯を説明した。

さらに「自宅で１人でいるとホームシックになると言われ…１分前に伝えたことも忘れてしまい自分が薬を飲んだかもわからなくなっています。昔のことはしっかり覚えています」と現状も報告。「ＹＡＢＥＫＥには文子ママは今は行きますので優しく接していただけると嬉しいです」と呼びかけた。

フジテレビ系「アウト×デラックス」などへの出演で知られる矢部は、騎手の山林堂信彦と２０２２年に結婚した。