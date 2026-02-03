６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ハーフパイプ女子日本代表が２日、合宿地のスイスからオンライン会見し、２２年北京五輪銅メダルの冨田せな（２６）＝宇佐美ＳＣ＝は「後悔のない大会にしたい」と決意を示した。今大会は日本選手団の旗手を務め、“顔”としてスノーボードで日本女子初となる２大会連続表彰台に挑む。

女子ハーフパイプの最年長２６歳、冨田が特別な思いを胸に、３度目の五輪に立つ。２大会連続メダルへ「今は楽しみとドキドキしている気持ちと、半々かな。今までの五輪で一番、特別な思いが大きい。後悔のない大会にしたい」と意気込みを語った。

前回２２年北京五輪は、この種目で日本女子初の銅メダルを獲得。今大会も日本選手団の“顔”となる旗手に抜てきされた。「本当にうれしかった。日本の代表として一番目立つところに立って（６日の）開会式は歩ける。雰囲気も楽しみつつ、スノーボードやウィンタースポーツに興味を持っていただける方が増えたらいい」と大役を描いた。

北京五輪後は目標を見失い、１シーズン休養。「競技は一回やめよう」と引退も頭をよぎったが、心残りがあり、思いとどまった。北京五輪では、２歳下のるきと姉妹同時出場したが、新型コロナの影響で姉妹を支えてくれた父・達也さんと母・美里さんの現地観戦がかなわなかった。冨田は「世界で活躍する姿を家族に見てもらいたい」と戦いの場に戻ることに決めた。

女子で異例の縦回転技を駆使する１０歳下の清水や工藤らの成長が著しい中、身上にするグラブ（空中で板をつかむ）など多彩でスタイリッシュな滑りを磨いてきた。今季Ｗ杯は４戦中２度の表彰台。「競技を続けてきて思っているのは、『魅力を伝えたい』。私の滑りを見て、多くの人にスノーボードって格好いいと思ってもらえたら」。酸いも甘いも経験したベテランが、４年間の集大成を示す。（宮下 京香）

◆冨田 せな（とみた・せな）１９９９年１０月５日、新潟・妙高市生まれ。２６歳。３歳でスノーボードを始め、中学１年でプロ資格を取得。１７―１８年から海外のＷ杯を転戦し、２５年２月にＷ杯初優勝。世界選手権は２１年４位。２５年５位。五輪は１８年平昌８位、２２年北京五輪で日本女子ＨＰ初の銅。北京五輪後、１シーズンの休養を経て２３―２４年に復帰。家族は両親と北京五輪代表の妹・るき（２４）。身長１６０センチ。