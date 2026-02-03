菊地凛子、錦戸亮出演のフジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」最終回（第４話）が１日に放送された。

第１話から、雪のクリスマスイブの居酒屋テーブルでの４人の会話劇で進行。ラスト５分、大森みつ子（菊地凛子）と小林幸助（錦戸亮）が再婚するハッピーエンドと思わせてから突然事態が急変。

幸助が不気味な笑顔で、きょうは嘘は言っていないと言い出し、かつてみつ子が幸助の不倫相手リコピン（＝中田青渚）に「死ね」と言ったことを真に受けて、「僕、ミッコの希望叶えたくてリコピン殺してきたんだよ」と、ひき逃げしてきたと告白をはじめ、むち打ちで首が痛いとも。

明るい口調で、居酒屋のテレビに映ったニュースで女性がひき逃げ被害で亡くなった事件の犯人だと言い出し、みつ子は笑って取り合わなかったが…まさかのバッドエンド。

第１話では、みつ子に過去の不倫から嘘つき呼ばわりされた幸助が、「僕はもうリコピンに会えない」と言い、さりげない会話の中で「車で来た」「醤油取って、首が痛くて、そっちに体向けにくい」と、ひき逃げ犯であることを語っていた。

ネットでも話題となり「幸助マジか！？」「首痛めてる人が犯人だったか」「すごかった…ただの楽しい会話劇かと思ったら」「怖い裏切り方をされました。コメディじゃなかったの？面白かった」「最後の亮ちゃんの笑顔が怖すぎた」「まさかのタイトル通り」「やばい」「１話からの伏線回収が見事」「最終話で一気に全てが回収されてほんとにびっくり」と反応する投稿が集まった。