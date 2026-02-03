BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が2日に放送され、清水隆行氏（52）と川中基嗣氏（52）という東洋大同期で、ともに巨人でプレーした2人がゲスト出演。現役引退後に巨人でコーチや球団職員も務めた番組初出演の川中氏が現在の職業を明かした。

今回、番組MCを務めたのは巨人ファンでもあるお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とフリーアナウンサーでPL学園野球部OBでもある上重聡（45）。

レッド吉田にとって川中氏は京都・東山高校野球部の後輩で、現役引退後“露出”が少なかった川中氏の番組初出演に「いやぁ〜！うれしいですよね、ちょっと。『ダグアウト!!!』凄いですね。マニアックなところきますよ、ハッキリ言って。川中連れてきた！みたいな」と喜びを口にして番組がスタートした。

清水氏によると、川中氏と会うのは1〜2年ぶり。「連絡は時々は取るんですけど、実際に会うのは。でも、3年、4年空くってことはない」そうで、川中氏は現在、地元の京都在住であることも明かされた。

そして、レッドが「ちなみに今なにやってらっしゃるんですか？」と問うと、川中氏は「不動産…」とポツリ。レッドが「怪しい！地面師！京都の不動産屋さんって怪しくない？」といじると、苦笑いで首を振っていた。

また、巨人時代に悔し涙はあってもうれし涙はなかったという川中氏。現在は年齢のせいか涙もろくなっているそうで「しょっちゅう泣いてます、最近。箱根駅伝とか。全然関係ない人の引退試合とか。涙もろいんですよ」と穏やかな表情で明かし、エンディングでは「緊張しましたね、久しぶりに」と笑顔を見せていた。