県内は大雪が続き各地で建物の倒壊が相次いでいます。



柏崎市では倒壊した車庫の下敷きになり男性1人が意識不明の重体となっています。



雪の重みで崩れ落ち、下敷きになる車……



倒壊したのは柏崎市与板の住宅に隣接する車庫です。



警察によりますと午前6時頃、近くに住む人から「近所の家が雪で倒壊しているきのうは大丈夫だったがきょう見たら家の一部がつぶれている」と通報がありました。





警察が駆け付けると倒壊した車庫の中から頭から血を流した男性1人が見つかり救急隊によって救出されました。この家に住む54歳の男性とみられていて意識不明の重体です。新潟地方気象台によりますと通報があった午前6時時点で柏崎市の積雪は62センチでした。◇ ◇一方こちらは大きく傾いたアーケード。現場は長岡市殿町の飲食店が立ち並ぶ歓楽街です。警察によりますときのう夜7時半ごろ「雪の重みでアーケードが崩れた」と建物を管理する不動産会社から通報がありました。アーケードは歩道をふさぐようにおよそ8メートルにわたって崩れ落ちました。けが人はいませんでした。＜住民＞「怖いですね。自分のところもいつなるかわからないので……この雪なんでいつなるかわからないので危ないなとは思います」一夜明けた3日朝、被害の拡大を防ごうとアーケードの雪下ろし作業が進められました。近くの店で働く人は……＜店の人＞「（雪の量）多いです。とにかく消雪パイプの水がでなくて駐車場も雪がたまっている状態です」「この状況じゃお客様の安全も考えて営業できないお店も多いと思います」雪が降り続いている影響で県内は各地で空き家や車庫などの倒壊が相次いでいます。4日、5日は気温が上がり雨が降ることで雪の重みも増すことから、県は早めの除雪を心がけてほしいと呼びかけています。