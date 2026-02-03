走りと快適性を両立する仕様に反響集まる！

街を歩いていると、最近はBEV（バッテリー式電気自動車）の姿が以前より増えたように感じます。

ガソリン車のエンジン音に代わり、モーターのかすかな走行音が当たり前になる日もそう遠くないのかもしれません。

そんな時代の空気を象徴する一台として2026年1月16日に発売されたのが、スズキのBEV「e-VITARA（eビターラ）」です。

同社が得意としてきた実用性重視のものづくりを、電動化の波の中でどう表現するのか。その答えが、このモデルに凝縮されているように見えます。

eビターラは2024年11月にイタリア・ミラノで世界初公開され、その後ヨーロッパを中心に情報が発信されてきました。

生産はインドで行われ、100以上の国と地域での展開が予定されているグローバルモデルです。

小型車づくりで培った軽量化技術を生かし、EV専用の新開発プラットフォーム「HEARTECT-e」を採用することで、軽さと高い剛性の両立を実現しています。

駆動系にはモーターとインバーターなどを一体化したeAxleが使われ、コンパクトで効率のよい構成になっている点も特徴です。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmで、日本の道路環境でも扱いやすい寸法に収まっています。

最低地上高は185mmが確保され、SUVらしい走破性も意識されています。最小回転半径は5.2mに抑えられているため、狭い駐車場や住宅街でも取り回しのしやすさを実感できるでしょう。

外観は先進性と力強さを意識したデザインで、18インチのアルミホイールが足元を引き締めます。

ボディカラーは全5色で、多くがブラックルーフとの2トーン仕様となり、都会的な印象を与えます。

室内に入ると、大型ディスプレイを横並びに配置したインパネが目を引き、デジタル感の強いコックピットが広がります。

アンビエントライトは12色から選択可能で、夜間のドライブの雰囲気を変えることもできます。

シートヒーターやステアリングヒーター、電動パーキングブレーキなどが全車標準装備となっており、日常の使い勝手にも配慮されています。

上位のZグレードではガラスルーフやプレミアムオーディオが加わり、快適性と上質感がさらに高められています。

パワートレインは、49kWhバッテリーを搭載するXグレードと、61kWhバッテリーを搭載するZグレードが用意され、Zグレードには2WDと4WDが設定されています。

シリーズの頂点に位置づけられるZ 4WDでは、前後2モーターによって最高出力135kW、最大トルク307Nmを発揮します。

電動4WDシステム「ALLGRIP-e」は路面状況に応じて駆動力を制御し、雨天時や滑りやすい路面でも安定した走りを支えます。

航続距離はWLTCモードで472kmとされ、急速充電にも対応しているため、日常使いから長距離移動まで幅広くカバーできる性能です。

価格（消費税込み）はZ 4WDで492万8000円ですが、補助金や税制優遇を活用することで実質負担は大きく下がります。

2026年1月1日から3月31日までの登録分については、国のCEV補助金として127万円が交付されます。

さらに、自動車重量税の免税による約3万円の軽減と、翌年度の自動車税が約75％軽減されるグリーン化特例によって約1万8500円の優遇も受けられます。

これらを合計すると約131万8500円の支援となり、EVとしては現実的な価格帯に近づく点は見逃せません。

ネット上の反応を見てみると、「デザインが思ったより都会的でいいですね」という声や、「4275mmのサイズ感なら日本でも扱いやすそう」という意見が見られます。

また、「492万8000円は高いけど補助金を考えると現実的かも」という冷静な評価や、「4WDで走りも十分そう」という期待もありました。

ほかにも「豪華な内装が好みです」「次の買い替え候補に入れたい」といったコメントが並び、関心の高さがうかがえます。