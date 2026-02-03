【ポテト食べ尽くし系！？】ママ友だったら「フェードアウト」されちゃうよ＜第17話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第17話 お付き合いへの影響【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
たしかにみんながみんな、ツバサさんのように言いたいことをハッキリ言えたらいいかもしれません。しかしどちらかといえば、「気になっても言えない」という人のほうが多いのではないでしょうか。そういう内気な人たちは、指摘できずに「もういいや、面倒だからこのままフェードアウトしよう」と静かに去っていくパターンが大半。……あれ？ どこかでそんな人、いませんでしたっけ？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
