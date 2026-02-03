＜職場で善意の悪用＞「都合よく使えるよ」と陰で言われていてショック！恩返しのつもりだったのに…
子育ての忙しい時期を乗り越えられた感謝の気持ちを次の世代に送ろうと行動できる人は、本当に素晴らしい心の持ち主でしょう。その純粋な恩返しの気持ちが踏みにじられたとしたら、嫌な気持ちになるのは当然ではないでしょうか。
『職場で嫌な言葉を聞いてしまいました』
「自分の子どもが小さいときには、度々仕事を休ませてもらっていたから、今度は自分ができるだけフォローしよう」と考えていた投稿者さん。しかしある日のこと、陰で「あの人なら子どもの理由をつければ都合つけてくれるよ。使えるよ」と噂されているのを聞いてしまいました。善意を都合よく利用されていたと知ったら、誰だっていい気持ちはしないでしょう。その後フォローを頼まれたときに、投稿者さんはあえて周りに聞こえるように「この間、噂を聞いて嫌な思いしちゃったから、もうフォローはやめようと思って。悪いけど他をあたって」とバッサリ。職場の空気は凍りついてしまいました。
善意を踏みにじるなんてひどいね
投稿者さんの善意を踏みにじった職場のメンバーに対して、ママたちからは怒りのコメントが寄せられました。
『便利に使われてまで代わってやる必要ないよ。舐められるだけだよ』
『「使えるよ」って言い方にすべてが表れてる』
『投稿者さんは偉いと思う。自分がしてもらった恩を次の世代の人に返そうと行動するなんて、なかなかできないよ。その気持ちと厚意を踏みにじったのはあちらなのだから、もう配慮してあげる必要ない』
恩返しとしておこなっていた行為が、相手にとってはただの「利用価値」に成り下がってしまったとき、人は深く傷つくものでしょう。コメントにもあるように、その行為はもう「恩返し」ではありません。無理に続ける必要はないでしょう。
自分の優しさを守ろう。「人を見てる」ことの何が悪いの？
投稿者さんは「人を選んで親切にしている」と陰口を叩かれるかもしれない、と悩んでいます。この純粋な優しさに対して、ママたちからはあっさりとしたコメントが集まりました。
『別に「人を見てる」と言われてもよくない？ お互いに助け合いが成立する人だけに親切にしたらいいよ』
『人を見て対応するのは普通だと思う。偽善者になる必要はない』
親切や善意は無償の愛ではありません。特に職場のような場所では、信頼や感謝というギブアンドテイクの精神、つまり「お互い様」が大切でしょう。それを失った場所では、人を選んで助けることは自分自身を守るための当然の防衛策です。
『本当に困っている人を助けるのは大切だけど、優しい人につけ込む人を増やさないのも、長期的には人助けだよ』
本当に助けが必要な人を見極め、協力する人を限定すること。それは優しさを搾取する人を増やさないという点において、むしろ正しい判断だと考えられたようです。不誠実な同僚に何を言われようとも、投稿者さんの心のなかにある「お互い様」の精神が通じる相手にだけ優しさを向ければいいのです。
他人の善意に頼っていたのは、じつは会社では？
ママたちが指摘したのは、会社の仕組みに対する問題でした。
『そもそも仕事なんだから夫婦でどうにかしたらいいのよ、投稿者さんは気にしないでいい』
『仕事上の調整は上司の役目だけどね』
『投稿者さんの善意にいちばん甘えてたのは会社でしょ。投稿者さんに頼らないと回らないのは会社の怠慢だからね』
そもそも同僚が「子どもがいるから仕事が回らない」というのは、当然ながら投稿者さんの責任ではありません。休みの調整や急な欠勤の対応は、本来であれば夫婦で連携を取って調整することでしょう。また本人が会社側（上司や管理者）に掛け合って解決すべき問題ではないでしょうか。
『今後は上司から指示が来てから、受けるか断るかを判断したら？ 組織で働いてるんだから、上の指示に従えばいい』
「誰かが善意で仕事を引き受ける」という現在の風潮を根本から変えるために、上司に相談してみるのはどうでしょうか。上司に今回の経緯と、「今後は個人的な依頼には応じず、組織を通して判断したい」という意思を伝えることから始めてみましょう。そして今後は個人的に頼まれたとしても「その日は無理」とやんわり断ったり、あるいは「上司に相談してね」と断るのがよいかもしれません。個人的な感情を介在させない仕組みに変えられるといいですね。
「自分が昔助けてもらったから」と純粋な気持ちで、子育て世代の仕事を引き受けていた投稿者さん。しかしその善意を都合よく使われていると知ったら、心穏やかではいられないでしょう。今後は投稿者さんが心から「助けたい」と思える人だけを助けるのもいいかもしれません。