¡¡½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬Âç¿Í¤Ó¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy Sundance Thanks so much!!!!¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¡¦¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬Ïª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤Ë¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö´¨¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¼¡©ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö¸«»ö¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í»²¾å!¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¸À¤¦¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤â½÷¤Ã¤×¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÂçÇúÈ¯¤¹¤®¤ëºÇ¹â¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤!¡×¡Ö¿å¶ÌÌÏÍÍ¤¬¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£