群馬県の新年度の当初予算案が３日に発表され、予算規模は物価高騰対策やクマ対策などを盛り込み、総額で８４８６億円と現在の会計制度になった２００８年度以降で最大となりました。

新年度の県の一般会計当初予算案は総額で８４８６億円となり、前の年度に比べて４０８億円、率にして５．１％増えました。予算規模は制度融資を特別会計に移管し現在の会計制度になった２００８年度以降で、最大となりました。

山本知事は「直面する課題への対応と当面のリスクへの備え」や「子育て・教育・医療・福祉の充実」など５つの重点施策を掲げています。予算案では、県内の中小企業を支援するぐんま賃上げ促進支援金に２月補正とあわせて１４億７０００万円を計上するほか、企業への制度融資に１３５２億３８００万円あまりを盛り込んでいます。

クマへの対策を強化するため人身被害防止対策に約６５００万円。ガバメントハンターなど捕獲の担い手育成・確保事業に４３００万円あまりを計上しています。高校の授業料の無償化や学校給食の負担軽減などいわゆる教育の無償化に１５３億４６００万円あまりを充てています。

歳入です。県税は賃金や物価上昇などに伴い県民税や地方消費税の伸びが予想されることから前の年度に比べて２０億円増の２８００億円と過去最高を見込んでいます。

歳出は給与の改定によって人件費が大幅に増加する見込みで１２８億円増え２３２３億円。高齢化の進展などにより社会保障関係費が６６億円増加し１２９２億円となりました。

県の貯金にあたる財政調整基金は、前の年度から２億円積み増して２７７億円を確保し、１９９８年度以降で最大となりました。大規模災害や老朽化する県有施設の修繕に備えて基金残高を確保する狙いです。

また、新年度の組織改正として地域創生部に「湯けむり国スポ・全スポぐんま大会局」を新たに設けます。温泉文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けては文化振興課に「温泉文化推進室」を新設するなどそれぞれ体制強化を図る狙いです。

県の新年度予算案は今月１６日に開会する県議会に提出されます。