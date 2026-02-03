à¹ç³ÊÎ¨14.54%áÆñ´Ø¹ñ²È»ñ³Ê¡Ö°ìÈ¯¹ç³Ê¡×¡ª¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤¢¤ä¤Æ¤ó¡¢Âð·ú¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î²÷µó¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÅØÎÏ²È¡×½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤¢¤ä¤Æ¤ó¤¬Æñ´Ø¹ñ²È»ñ³Ê¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¹ç³Ê¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª°ìÈ¯¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖµîÇ¯»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤éÊó¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª ¡×¡ÖÉÔÆ°»º¤Î»Å»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Î»Å»ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Û¤ó¤È´ò¤·¤¤¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºòÇ¯11·î9Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤ÆÀÄ¤¤²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¡¢¼õ¸³É¼¤È¹ç³ÊÈ¯É½¤Î²èÌÌ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¹ç³ÊÎ¨14.54%(2025Ç¯ÅÙ»î¸³·ë²Ì)¤Î¶¹¤Ìç¤ò°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸µ¡¹Ë¡Î§¤ÎÁÇÍÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÅØÎÏ²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ï¥¬¥Á¤Ê¿ÍÃ£¤Ð¤«¤ê¤¬¼õ¸³¤¹¤ë»î¸³¡×¡ÖÂ¿ÎÌ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ìÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¢¤ä¤Æ¤ó¤Ï2024Ç¯11·î¤ËÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»ñ³Ê»î¸³¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£