¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬3Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£1·î²¼½Ü¤ËÈðëîÃæ½ý¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿20ºÐ¤Î½éÂåÉ½¡£¡Ö¤â¤Ã¤È´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤·¤í¤è¤È¤¤¤¦³å¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤êÈá¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÌÌÜ¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡1·î¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤Î´Ú¹ñÁª¼ê¤Ë¶Ïº¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Âç²ñ¸å¡¢¼ç¤Ë³¤³°¤«¤éºÎÅÀ¤ä¥¹¥±¡¼¥È°Ê³°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ½ý¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤®¡ÖÄÌÃÎ¤¬¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»¨²»¤ÎÃæ¤ÇÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢¹¥·ë²Ì¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£