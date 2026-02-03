衆議院選挙の投開票日まであと5日。鹿児島県内では4つの選挙区にあわせて13人が立候補しています。

【鹿児島1区】

自民党・比例九州前職の宮路拓馬さん

参政党・新人の牧野俊一さん

共産党・新人の小山慎之介さん

中道改革連合・前職の川内博史さん

【鹿児島2区】

参政党・新人の高橋徳美さん

共産党・新人の松崎真琴さん

自民党・前職の三反園訓さん

【鹿児島3区】

中道改革連合・前職の野間健さん

自民党・元職の小里泰弘さん

【鹿児島4区】

参政党・新人の桐原郁生さん

国民民主党・新人の中村寿さん

社民党・新人の伊藤周平さん

自民党・前職の森山裕さん

今回の選挙の争点と立候補者の訴えをお伝えします。まずは「物価高対策・消費税減税」です。

物価高対策・消費税減税

家庭で消費するモノやサービスの値動きを示す先月の全国の消費者物価指数は、前の年の同じ時期と比べて2.1%上昇。円安やエネルギー価格の高騰、人件費の上昇などが背景にあり、物価高は喫緊の課題です。

衆院選の公約に多くの政党が「消費税減税」を掲げる中、まちの人は・・・

（80代）「立候補者がいいこと（減税）言っているけど、どれだけ実現できるのか。なってくれたら、うれしいけど」

（20代）「食品の消費税減税をしたところで何が変わるんだろうと思う。経済を回す方を考えてほしいと個人的には思う」

各候補者は、こうしたまちの声にどう応えていくのか。

鹿児島1区に立候補した4人は。

（宮路拓馬候補 自民・前（4））

「消費を喚起し、事業収益を上げる環境を作り、税収増で財政の健全化を図っていくという好循環を作る。税収増に向けた投資を行うということが必要なことだろう」

（牧野俊一候補 参政・新））

「（消費税減税は）物価高対策というよりも、中小企業の経営をしっかりと助けて、中小企業の手元にお金を残して、それで初めて賃上げできる。賃上げしやすい環境を生み出す。このために食品だけではなく、全品目での一律減税、そして段階的な廃止ということを訴えている」

（小山慎之介候補 共産・新）「消費税減税は物価高対策の一番の特効薬だと思っている。財源は富の一極集中になっている大企業や富裕層への適切な課税。今、税制優遇されているので、30兆円規模の財源を確保して暮らしの底支えをする財源をつくっていく」

（川内博史候補 中道・前（8））

「消費税の減税が物価高対策として何よりも待たれている。大企業向けの税の減免、免除が毎年10数兆円の規模で行われてきている。財源をしっかり担保しながら消費税の減税をしていく」

鹿児島2区の3人の主張です。

（高橋徳美候補 参政・新）

「まずは消費税を本当に無くしたい。今の若者は結婚も諦めている。若者たちの生活を豊かにするためには消費税を減税して、給料を高くする。そして国民負担率。48%ある負担率を参政党は35%まで下げたい」

（松崎真琴候補 共産・新）

「消費税の廃止をめざして緊急に5%に減税する。法人税、中小企業を除いて28%に戻していくことや、富裕層、大株主など儲けにふさわしい税の負担を当たり前にする。そうすれば財源をしっかりとつくることができる」

（三反園訓候補自民・前（2））

「責任ある積極財政をどんどん進めることで経済をどんどん成長させる。経済が成長することによって税収も増えていく。税収が増えることによって国民生活が豊かになるための予算をどんどん組むことができるという好循環にする。そのひとつが消費税の食料品0%」

鹿児島3区の2人はこう訴えます。

（野間健候補 中道・前（4））

「私たちは食品の消費税を恒久的にゼロにしようとしている。年間5兆円くらい。財源は、国家ファンドをつくって運用益を使ってやろうとしている。十分その金額は出てくる」

（小里泰弘候補 自民・元（6））

「物価を上回る賃上げと価格転嫁。年収の壁。課税最低限178万円。食料品の消費税率ゼロ。こういった施策を積極的に推進していく」

鹿児島4区に立候補した4人は。

（桐原郁生候補 参政・新）

「減税と積極財政。まず経済がしっかりしないと社会保障の問題もクリアしない。国民負担率が47%もある。これを35%まで下げて、そこにキャップをはめる。それによって好景気循環を生み出す」

（中村寿候補 国民・新）

「国の予算の中でまだまだ使えるお金は存在している。税収の伸び。ここ何年も国の税収は増え続けている。国の懐はどんどん豊かになって、国民の懐はどんどん厳しくなっている。集まった税金を使えるものは使っていく」

（伊藤周平候補 社民・新）

「大企業の内部留保は毎年30兆円ずつ増えている。今、600兆超えている。そこに4%の課税をするだけで24兆円。だから庶民は減税、富裕層・大企業は増税」

（森山裕候補 自民・前（8））

「消費税を下げたからといって物価対策になるかどうか。特にインフレ傾向の時に日々変わるのが食料品なので、どういう影響があるかよく調べてやらないと、間違うような気がする」

経済の観点から地域振興や人口問題を研究する、地域エコノミストの藻谷浩介さんは、各党が掲げる消費税減税には懐疑的な見方を示します。

（地域エコノミスト 藻谷浩介さん）

「物価高の原因は円安。海外のものを本来の値段より1.5倍以上高く買っているから物価高になる。外国にお金が流れているのを止めないと意味が無い。本来の物価対策は円高に誘導することでやらなきゃいけない。

どの党にも非常によく勉強してる人と全然不勉強の人が混ざってる。自分でちゃんと勉強した根拠、特に現場で見た根拠を基にしゃべっているのかを見極めてほしい」

将来にわたって暮らしや経済を支えるのはどの候補なのか。しっかり吟味した投票行動が求められます。

