【土曜･日曜】九州は「雪」の予報

３日（火）午後５時発表の天気予報で、７日（土）８日（日）の福岡・佐賀・長崎・熊本に「雪」の予報が発表されました。

「雨」の予報の大分・宮崎・鹿児島の予報文をよく読むと「くもり 一時 雨か雪」となっており、寒気の強まりによっては、雪の範囲が広がりそうです。

画像で掲載しています。

雪シミュレーション４日（水）～８日（日）

８日（日）の降雪予想地域に、高速道路の「九州道・長崎道・大分道」の地図を重ねてみますと、路線上に長い距離に渡って「雪」による影響が出る可能性が高いでしょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

寒気シミュレーション４日（水）～８日（日）

上空約１５００ｍで平地で雪の目安の「氷点下６℃以下」の寒気が、九州地方を７日（土）から８日（日）ごろスッポリ覆うでしょう。九州北部地方には「氷点下１２℃以下」の、さらに強い寒気も予想されています。

九州地方 各都市の週間予報（４日（水）～ １０日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

７日（土）８日（日）各県に「雪の予報」が出ています。また寒さも厳しく８日（日）の予想最高気温は、福岡市・熊本市５℃、北九州市３℃です。

