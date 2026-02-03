フィギュアスケート男子の世界王者で、金メダル候補筆頭のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は２日、本番リンクで初の公式練習に臨んだ。クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を含む６種類の４回転を着氷させ、「４回転の神」の片りんを見せつけた。「最初の練習としてはとてもよかった。これからもっとよくなっていくと思う」と、爽やかに汗を拭った。

午後の練習では、ジャンプを入念に確認。４回転半や４回転ルッツ―オイラー―３回転フリップの連続ジャンプなどを次々に決め、最後はバックフリップを２回見せて仕上げた。「あまり力を入れずに滑ることができるので、自分に合っていると思う」と好感触。２シーズン国際舞台で負けなしのＶ候補は「少し重圧は感じる」としながらも、「ここまでのトレーニングに自信を持っている」と堂々たる振る舞いだ。

練習後、海外メディアから「サプライズは？」と問われたマリニンは「いくつかあるかも」とニヤリ。「５回転（ジャンプ）？」と聞かれると「それ以上かもね」と、いたずらっぽく笑った。「自分のやるべきことをやるだけ。オリンピックに来られることは、とても光栄なこと」と謙虚に振る舞いつつ、秘める闘志は確かだった。（大谷 翔太）