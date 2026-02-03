お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが、人気アイドルとの意外な接点を明かした。

２日深夜放送の日本テレビ系「ｔｉｍｅｌｅｓｚファミリア」（月曜・深夜０時２９分）に、「バッテリィズ」エース＆寺家とともにゲスト出演。ｔｉｍｅｌｅｓｚのメンバーとコンビを組んで、「サブウェイドラフト２０２６」を開催。サンドイッチの具材をドラフト形式で奪い合い、どのチームが最強のサブウェイを作り上げることができるのかを競った。

冒頭でチームを決めた。ケムリは「風磨さん、いいですか？」と菊池風磨を指名。スタジオ一同が「何でですか！？」と疑問に包まれると、ケムリは「僕、風磨さんと同じ慶応（大学）なんですよ。同級生で」と明かす。菊池は「そう、同い年ですよ」とうなずくと、一同は「ええ〜！」と驚いた。

ケムリは「僕、卒業式で、風磨さん見てますから」と言うと、一同は「ええ〜！！スゲー！」と仰天。菊池は手をたたいて爆笑した。ケムリは卒業式の光景を思い出す。「すっごい遠くから、みんなで、『あれが菊池風磨らしいぞ』っていって。女の子が集まっちゃって、真ん中に風磨さんがいて。スイミーみたいになってるんですよ」と例えながら説明。「同級生なんで」と強調した。