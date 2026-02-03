強い寒気が断続的に流れ込んだ影響で、１月２１日から今月２日にかけて日本海側を中心に大雪となった。

気象庁は、除雪作業中の事故や雪崩に注意を呼びかけている。総務省消防庁によると、１月２０日以降の雪などによる死者が１道７県で計３０人に達した。

１月２１日〜２月１日の雪による死者が１２人に上った新潟県では、このうち６人が除雪中の急性心不全など病気が原因とみられる。運動習慣のない中高年が極寒で激しい運動をすると心臓に負担がかかりやすく、医師は入念な準備運動や休憩を呼びかけている。

県によると、１２人は５０〜８０歳代の男性。推定される状況は、屋根から転落した人が３人、水路で流された人が２人、不明が１人だった。一方、自宅敷地などで倒れ、その後に死亡した人は６人。スコップなどが残されており、県の担当者は「除雪中に心臓に負担がかかったことによる突然死ではないか」とみている。

同県長岡市の「きしクリニック」の岸翔平院長（循環器内科）によると、雪をスコップで持ち上げる作業を１０分続けると、全力疾走に匹敵する負荷がかかる。寒さで血管が収縮して血圧が急上昇する恐れや、踏ん張ると心臓に圧力がかかるリスクがあるとし、「起床直後の作業は避け、準備運動と休憩を欠かさないで」と強調する。