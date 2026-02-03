ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÈÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬Âçºå¤ÇÆ¦¤Þ¤¡¢¤ª¤·¤È¤ä¤«¤ËÆ¦¤ò¤Þ¤¯ÉÍÊÕ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤¤¤Æ¡×¤Î¥²¥
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ÇË¿Ã½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë¤È¡¢ºÊ¤ÎÇ«¡¹¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤¬3Æü¡¢Âçºå¡¦¿²²°Àî»Ô¤ÎÀ®ÅÄ»³ÉÔÆ°Âº¡ÊÀ®ÅÄ»³ÂçºåÊÌ±¡ÌÀ²¦±¡¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀáÊ¬º×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢»²ÇÒ¼Ô¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÈþÇÈ¤µ¡Á¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤¬¤ª¤·¤È¤ä¤«¤ËÆ¦¤ò¤Þ¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤¤¤Æ¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÓ¾¾¤ÏÆ¦¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¡¢¿äÄêÈôµ÷Î¥40¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÈäÏª¡£»û±¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¸ª¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÉÍÊÕ¤â¤½¤Î¹ë²÷¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÓ¾¾¤Ï¡Ö½¨µÈ¤ÈÇ«¡¹¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¦Âçºå¤Ç¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¡¢ÃåÊª¤òÃå¤ÆÆ¦¤ò¤Þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤ÎÊý¤ÈÌñÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Öº£Æü¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¡¢ÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³èµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÂçºä¾ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢½¨µÈÌò¤ÎÃÓ¾¾¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»²ÇÒ¼Ô¤«¤é¡Ö¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙËè½µ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ«¡¹¤µ¤Þ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ÖÌòÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊ¡¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÆ¦¤ò¤Þ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥óüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÈÉ×Ìò¤Î¥È¥ß¡¼¥Ð¥¹¥È¥¦¤â»²²Ã¡£¶Æâ¤Ë¤Ï¸áÁ°¸á¸å¹ç¤ï¤»¤Æ4Ëü5000¿Í¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£