松屋銀座の2026バレンタインを予習！編集部おすすめのショコラ＆イートインを厳選紹介《実食レビュー》

2026年の松屋銀座（東京都中央区）のバレンタイン催事「GINZAバレンタインワールド」は、2月4日から14日まで開催されます。

メディア向けの試食会に参加した筆者が見どころを紹介します。

筆者が注目したのは、国産食材を使用したショコラとイートインメニューです。

素材を生かした個性的なショコラばかり

国産食材を使用したショコラの中で、特に印象に残ったショコラを紹介します。

・ルフルーヴ（le fleuve）

オーガニック農家に育ったショコラティエの上垣氏が展開する「ルフルーヴ」は、自然豊かな兵庫県北部の山あいの工房です。自家農園の栗の蜂蜜、沖縄のナムワバナナなど、こだわりの素材を使用しています。

松屋銀座限定商品の「GINZA2026（6個入り）」は3240円です。それぞれの素材本来の風味をうまく融合させています。

限定アソートはもちろん、筆者は特に福岡県産のあまおうを使用した「フレッシュ生ショコラ あまおう」に感動しました。乳製品不使用で、あまおうの甘み、果汁感がしっかりと感じられました。

ルフルーヴの出店は2月8日から14日まで。

・テロワール バイ ダイチ オクノ（TERROIR by Daichi Okuno）

シェフの故郷・福井県の素材を集めたボンボンショコラと、パート・ド・フリュイ（黄金梅）のBOXです。蕎麦のプラリネ、日本酒、結晶塩、シェフの実家の庭の木から手摘みされた山椒などを使用しています。

ボンボンショコラをいくつか試食しましたが、個性的でさまざまな味を楽しめるのが魅力的です。甘すぎないので、男性や甘党ではない人へのギフトにも向いています。

松屋銀座限定の「TERROIR FUKUI（ボンボンショコラとパートドフリュイ）（8個入り）」は3901円です。

出店期間は2月4日から14日までです。

・パティスリー クルール（Patisserie Couleur）

蕎麦の実や八幡屋礒五郎の七味、信州和紅茶やシャインマスカットなど、様々な信州産の食材をオーガニックフェアトレードと合わせたアソートです。口の中で、蕎麦や七味の風味がふわっと広がるのはちょっと不思議な感覚でした。

筆者はクルールの店舗にも行ったことがありますが、季節のパフェをはじめ、ショコラや焼菓子などが地元（長野県）の女性に大好評です。

松屋銀座限定の「信州ショコラセレクション（8個入り）」は3981円。

出店期間は2月4日から9日までです。

イートインにカレーやタコスが登場！

今年のバレンタインフェアでは、イートインにも気合が入っています。イートイン・実演販売の実演販売は、過去最高の23ブランドです。

筆者が試食した2店舗を紹介します。

・ガートココア

チョコレートの催事で「まさかカレーを食べることになるとは...」と驚きましたが、ココナッツの風味とタイカレーのピリ辛＆スパイシーさが絶妙で、気づけば完食していました。タイ料理店「タイ・イサーン料理ヤムヤム」が監修しています。

「カカオパネーンカレー」は、タイ産コーヒー豆を使用したコーヒーとセットで、2343円です。ボリュームがあるので、昼食や有力におすすめです。

カレーと合わせて注文したい、「ダブルドウクッキーアイス」（1430円）は"いいとこどり"のスイーツです。ガートココアの人気No.1とNo.2のクッキーをハーフハーフに焼き上げ、バニラアイスを重ねています。

こちらはかなり甘いので、ピリ辛カレーの後に食べるのもおすすめです。ボリュームがあるので、お腹を空かせてから行きましょう。

いずれも松屋銀座限定商品です。

・メメントモリ

スイーツの食べ歩きで、口が甘くなってきたところで挟みたいのが、メメントモリのタコス「Cacao's Tacos」（1980円）です。

自家製のカカオハスクを練りこんだ香ばしいトルティーヤに、じっくり煮込んだ豚肉のカルニタスをのせています。仕上げにチョコレートを削りかけているのが特徴的。こちらも松屋限定商品です。

豚肉の旨みとほんのり甘苦い風味、トルティーヤの香ばしさが相まって、お口直しの軽食にぴったりだと思いました。さっぱりめの後味ながら、ボリューム感もあるので、満足感も高めです。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）