山内惠介が、ニューシングル『この世は祭り』を2月25日にリリース。あわせて、同シングルの告知映像が公開された。

（関連：【映像あり】山内惠介、ニューシングル『この世は祭り』告知映像）

表題曲は、「こころ万華鏡」（2023年）、「紅の蝶」（2024年）と同じく作詩は松井五郎、作曲／編曲は村松崇継のタッグで制作。人生讃歌として力強く響く楽曲に仕上がっている。そのほかの収録楽曲もすべて山内の新境地を切り拓いており、音楽の枠を超えた山内の歌声が心に新たな感動を届けるものとなっているという。

また同シングルの発売に伴い、2月24日の埼玉県越谷市 イオンレイクタウンを皮切りに3都市でのリリースイベント（ミニライブ＆握手会）を開催。なお詳細はビクターエンタテイメント 山内惠介ページにて確認できる。

＜松井五郎 コメント＞

「深く、果てしなく、世界は近い」 例えば、演歌とはなにかとか、ロックとはなにかとか、型にこだわる考え方もある。それぞれに様式美があり、心打つ歌も多い。その意味で言えば、山内惠介は本来の演歌を深掘りしつつ、一方で型を破り、新しい様式美で、老若男女、常に先を見て歌を歌おうとしてるように見える。「こころ万華鏡」「紅の蝶」に於ける村松崇継先生のアプローチはジャンルを超えている。近年J-POPが世界で再評価されているが、日々グローバル化している音楽市場を考えれば日本の演歌のDNAを持つ歌ももっと世界に評価されていい。山内惠介はそれにもっとも近いチャレンジをしていると思う。まだまだ世界はカオスに満ちている。一歌手の声がどこまで届くか。どんな逆境にあるときも生きる力を手放さず「この世は祭り」。惠介の声は枯れることはない。

（文＝リアルサウンド編集部）