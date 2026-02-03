MLB Japanは1月31日、Xを更新。メジャー1年目でワールドシリーズを制覇した、佐々木朗希（24）の昨季の成績を振り返った。

「シーズン終盤、ブルペンの重要な戦力へと変貌した佐々木朗希」というコメントと共に投稿されたビジュアルは、佐々木の躍動感ある投球シーンをおさめたもの。昨シーズンはケガの影響もあり、レギュラーシーズンでは、防御率4.46、36回1/3を投げ、1勝1敗、28奪三振の成績だったが、シーズン終盤からポストシーズンで存在感を発揮したことを紹介した。

メジャー2年目の佐々木に対し、指揮官は先日、米メディアを通じて「第3の球種を身に着けてほしい」との要望を明かしている。MLBは、「2026年はどのような投球を見せてくれるでしょうか」と、佐々木のさらなる進化に期待を寄せた。

【画像】佐々木朗希、2025年の成績（画像は日本公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーからは、「怪我に気をつけて、2026年はシーズン通じて稼働できますように」「今季は先発で結果出してほしい」といった応援の声が殺到。「山本由伸選手とサイ・ヤング賞を懸けて競り合う。そんな景色を見てみたいです」と、日本人同士の競り合いを熱望する声も上がっている。