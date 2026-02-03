「あの子と遊ばない方がいいよ」過干渉な教育ママの支配下にいた少女が紙飛行機で見つけた小さな自由【作者に聞く】
「あの子と遊ぶと、母親から電話がかかってくるらしいよ」「“うちの子を不良にする気なの！”って怒鳴られるんだって」──そんな噂が教室に広がり、相原葉子に話しかけるクラスメイトはいなくなっていた。葉子の母親はいわゆる過干渉の“教育ママ”で、中学3年になり高校受験が近づくにつれ、その支配はさらに強まっていく。進路についても「あなたはここを受けなさい」と母親が決め、本人の意思が入り込む余地はなかった。今回紹介するのは、息苦しい日常の中で小さな変化が連なっていく青春漫画「紙飛行機のキセキ」である。
すべてをあきらめるように日々を過ごしていた葉子だったが、2学期最初の席替えで、クラスで唯一の不良・伊藤尚と隣の席になる。“ガリ勉ちゃん”と“不良くん”。決して交わるはずのなかった2人の間に、思いがけない化学反応が起こる。
ある日、伊藤は小テスト用紙を折り、「見てろよ」と言わんばかりに紙飛行機を作り、窓から放った。風に乗って、のびのびと空を舞う紙飛行機。その一瞬、葉子の胸に「こんなふうに飛べたら」という、言葉にならない思いが芽生える。本人も気づかないほど小さな感情だったが、確かに新しい風が吹き込んだ瞬間だった--。
■飛ばない紙飛行機と、帰りたくない家
その日の帰り道、葉子は家に向かう足を止めていた。土手に腰を下ろし、進路希望調査票を見つめながら「これを見せるのか…」とため息をつく。母親の顔が浮かび、胸が重くなる。葉子は紙飛行機を折り、そっと飛ばしてみる。しかし、紙は風を切ることもなく、すぐに地面へ落ちた。まるで今の自分みたいだ、と葉子は思う。空は狭く、息苦しく、紙飛行機ひとつ自由に飛ばせない現実がそこにあった。
そこへ現れたのが伊藤だった。「まだ帰らないのかよ」と声をかけられ、“ガリ勉ちゃん”と“不良くん”の距離は少しずつ縮まっていく。しかし、このあと2人は、思春期ならではの誤解や周囲の目、大人たちの事情によって引き離されていくことになるのだ。
■静かな心理描写が光る、三ノ輪ブン子の青春譚
本作を描いたのは、「貧女ハウスへようこそ」(小学館)や「実録怪談 本当にあった怪奇村／新犬鳴トンネル」(竹書房)などで知られる漫画家・三ノ輪ブン子さん(@minowabunko)だ。近年はホラー作品の印象が強いが、本作では派手な恐怖表現ではなく、登場人物の心の揺れや沈黙を丁寧に描いている。
物語の着想は、三ノ輪さん自身の中学時代の思い出にあるという。席替えで隣になったヤンキーが、よく話しかけてきたことがあり、「受験シーズンだったので、正直ちょっと迷惑でした(笑)」と振り返る。しかし一方で、その彼は学校をさぼりがちで怖い先輩とつるんでいたものの、性格は穏やかで「怒っているところを見たことがなかった」という。雪の日に休んでしまい出席日数を心配したものの、無事に卒業できていたことも覚えているそうだ。
■「ストーリーがいい」読者の声が物語る説得力
読者アンケートには600を超える回答が寄せられ、「ストーリーがよい」という声が多く集まった。「キラキラした青春恋愛を描いたのはこの作品だけだったので、楽しんでもらえるか不安だった」と三ノ輪さんは明かすが、「よい反応をたくさんもらえてうれしかった」と手応えを感じているそう。コメント欄には「『表情』という選択肢がないのが不満」という声が出るほど、キャラクターたちの感情表現も高く評価されているので、ぜひ彼らの表情にも注目しながら読み進めてほしい。
取材協力：三ノ輪ブン子(@minowabunko)
