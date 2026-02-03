ニュース番組『news zero』（日本テレビ系）の月曜レギュラーとして出演している嵐・櫻井翔。2月2日もいつもどおり生出演したが、生放送後の驚きのスケジュールに心配の声があがっている。

同番組の月曜日の放送は、午後11時からスタート。櫻井は11時59分までの約1時間の生放送を終えた。しかし、その後、翌3日の朝の情報番組『ZIP!』（同系）にも出演したのだ。

「『ZIP!』では、8時台に登場した櫻井さん。2026年2月6日から22日までイタリア・ミラノとコルティナ・ダンペッツォで開催される『第25回オリンピック冬季競技大会』のスペシャルキャスターを務める櫻井さんが、スタジオで大会の見どころを生解説する企画でした。

昨夜からの疲れを見せず、スペシャルキャスターとして熱く語る姿が印象的でしたね」（テレビ局関係者）

2008年の北京大会から、日テレの五輪中継を盛り上げてきた櫻井。その役目を今年も果たすことになっているわけだが……しかし、驚きのスケジュールはこれだけではなかったと前出のテレビ局関係者が振り返る。

「『ZIP!』に出演後、そのまま後続番組『DayDay.』にも登場したのです。その際も『ZIP!』同様、冬季オリンピックについて熱く見どころを語っていました。

スタジオには、スピードスケート女子で2018年平昌五輪で2冠を達成した高木菜那さんがコメンテーターとして生出演しており、過去に取材経験のある櫻井さんと思い出を振り返る場面もありました」

『news zero』から立て続けに情報番組に出演した櫻井だが、さすがの視聴者も驚愕。X上には驚きとともに、体調を心配する声もあがっていた。

《ちゃんと寝た？櫻井キャスターからのZIP 生出演》

《DayDay櫻井翔出てるじゃん、ZEROやってんのかと思った》

《あなた昨日News Zero出てたよね？どんだけ働いてるの》

視聴者も困惑するほど、“日テレジャック” していた櫻井。そんな彼には、ここから数カ月、怒涛のスケジュールが待っていると、芸能ジャーナリストが指摘する。

「2月は、まず17日間の冬季オリンピックキャスターとしての仕事が待っています。さらに3月13日から、ついに嵐としてのラストライブが始まります。多忙になることは間違いありません。

2026年1月におこなわれた『チューリッヒ保険』新CM発表会に出席した際は、すでに全国各地に取材に回っていることを明かしており、忙しい日々が始まっていたようです。

体調を崩しやすい時期とも重なっていますし、何事もなく忙しい日々を駆け抜けてもらえることを祈るばかりです」

アイドルとして、キャスターとして、櫻井の勢いが止まらない。