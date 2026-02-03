いまや、チョコよりも「あんこ」の時代！？そう思わせる「あんこ三昧」のイベントが、東京・日本橋で開催中されています。

百貨店にできた、たくさんの人だかり。

お客さん

「1時間、待ちました」

「ご褒美ですね」

いま、東京・日本橋で、あんこ好きにはたまらない、あんこスイーツのイベントが開催されています。その魅力は？

お客さん

「罪悪感が少ないからかもしれない、チョコとかと比べて」

蒸したてのお餅で包んだ定番のイチゴ大福に、中には変わり種の大福も。ブルーベリーやフランボワーズがぎっしりつまっていて、抹茶とあんこがマッチした贅沢な一品です。

一際、行列ができていたのが…

お客さん

「これが幸せ。おいしい」

「ほわっとなって、これは夢の世界と思いました」

まるでパンケーキのような「どら焼き」。生地にメレンゲが使われていて、優しい甘さの粒あんと発酵バターとの相性はバツグンです。

こちらのお客さんは、大量買い。

お客さん

「今が1万5000円ぐらいですかね。まだ買い足りないです」

この魅惑のイベントは2月14日までです。