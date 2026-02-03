「罪悪感が少ない」時代はチョコよりも『あんこ』！？「これは夢の世界」東京・日本橋で魅惑の『あんこ博覧会』が開催中
いまや、チョコよりも「あんこ」の時代！？そう思わせる「あんこ三昧」のイベントが、東京・日本橋で開催中されています。
百貨店にできた、たくさんの人だかり。
お客さん
「1時間、待ちました」
「ご褒美ですね」
いま、東京・日本橋で、あんこ好きにはたまらない、あんこスイーツのイベントが開催されています。その魅力は？
お客さん
「罪悪感が少ないからかもしれない、チョコとかと比べて」
蒸したてのお餅で包んだ定番のイチゴ大福に、中には変わり種の大福も。ブルーベリーやフランボワーズがぎっしりつまっていて、抹茶とあんこがマッチした贅沢な一品です。
一際、行列ができていたのが…
お客さん
「これが幸せ。おいしい」
「ほわっとなって、これは夢の世界と思いました」
まるでパンケーキのような「どら焼き」。生地にメレンゲが使われていて、優しい甘さの粒あんと発酵バターとの相性はバツグンです。
こちらのお客さんは、大量買い。
お客さん
「今が1万5000円ぐらいですかね。まだ買い足りないです」
この魅惑のイベントは2月14日までです。