¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¢5ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¶¥µ»³«»Ï¡¡ÆüËÜÀª¤Ï¥¹¥Î¥ÜÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Î³«²ñ¼°¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ4Æü¡ÊÆ±5ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¶¥µ»¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï5Æü¡ÊÆ±6ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç1·î²¼½Ü¤ÎÅßµ¨X¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿²®¸¶ÂçæÆ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤é¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤ÆÍ½Áª¤ËÎ×¤à¡£
¡¡3Æü¤Ë¤Ï¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤ÎÁª¼êÂ¼¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤é¤â¥ß¥é¥ÎÆþ¤ê¤·¡¢³Æ¹ñÁª¼ê¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï»Í¤Ä¤Î²ñ¾ì·²¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¹°è³«ºÅ¡£