中国共産党と台湾の最大野党・国民党の交流事業が3日、9年ぶりに再開され、両党の代表者が融和ムードを強調しました。今後、習近平国家主席と国民党主席との会談を実現する布石となるかが注目されています。

中国国営新華社通信によりますと、中国共産党と台湾の最大野党・国民党の交流の枠組み「国共フォーラム」が3日、両党の専門家ら100人以上が参加し、北京で行われました。

中国政府で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室の宋濤主任は「両岸の交流を促進すべきだ」とした上で、「我々は『台湾独立』の頑固な分子とその共犯者に対する打撃で決して手加減しない」などと述べ、台湾の民進党政権や日本、アメリカなどを念頭にけん制しました。

台湾メディアによりますと国民党の蕭旭岑副主席は「両岸の人々はともに中華民族に属している。相互に協力し合い中華の振興に尽力すべきだ」などと融和を強調しました。

中台関係の緊張が続く中、「国共フォーラム」は9年ぶりに開催されました。国民党の鄭麗文主席は、今年上半期にも習主席との会談を行うことに意欲を示していて、実現への布石としたい考えです。一方、中国としては国民党との融和ムードを打ち出し、頼清徳政権に揺さぶりをかける狙いがあるとみられます。