「ひとりひとりが日本」参政党・神谷代表に青井キャスター直撃　少子化対策は「教育と月10万円の給付を」【もっと投票の前に】

投開票まであと5日と迫った衆議院選挙。

「イット！」では、各党の幹部を独自取材しています。

3日は参政党の神谷代表。

街頭演説の合間、移動中の車内で取材を行いました。

青井実キャスター：

選挙戦終盤ですが、今どのように現状を受け止めているか？

参政党・神谷代表：

今全国回ってますが、街頭で集まる人がどんどん増えて熱量も上がってきている。これから追い上げていけるぞ、という感覚でやっている。

青井実キャスター：

去年の（参院選での）参政党のうねりと今回の状況をどのように分析している？

参政党・神谷代表：

去年は想定の1.5倍ぐらいの勢いがついたので、自分でも怖くなるぐらいの支持だったと思う。それから高市政権ができて、ちょっとクールダウン。

2025年夏の参議院選挙で、参政党は「日本人ファースト」を掲げ大躍進。

それから半年余り、今回の選挙戦では…。

参政党・神谷代表（1月23日）：

一人一人が日本。アイアムジャパン。

青井実キャスター：

“日本人ファースト”はやめたのか？

参政党・神谷代表：

“日本人ファースト”は党のキャッチコピー。“日本人ファースト”＝参政党は残しつつ、選挙キャッチコピー“ひとりひとりが日本”。ダブルキャッチコピー。

青井実キャスター：

その心は？一人一人というのは？

参政党・神谷代表：

前回は反グローバリズムで日本の中間層の暮らしを、日本人の暮らしを立て直そうということで言ってきたが、今回はそのために次なんですよ。ぜひ皆さん、一緒に考えて共に行動してくださいと。一人一人の日本ですから。

そんな神谷代表に、日本が抱える大きな問題「少子化対策」についても話を聞きました。

参政党・神谷代表：

少子化対策の決め手は「教育と月10万円の給付」。

青井実キャスター：

これは気になるが内容は？

参政党・神谷代表：

一番は、やっぱりわかりやすいのはお金なんです。今も「子育て罰」や「子供はぜいたく品」、そういうことを言われる方がいる。

青井実キャスター：

0歳〜15歳に（月）10万円の給付をすると？できるのか？

参政党・神谷代表：

いきなり15歳までやると十数兆円かかるので、例えば来年から生まれてくる子は「15歳まで絶対国が保証します」と。一学年だけだったら一兆円でできる。それをやっていく中で、本当に子供が増えるかどうか見て、増えなかったら2、3年で（やめる）。だからその間に生まれた子はラッキー。そういう挑戦はしてみるべきだと思う。

さらに今回、参政党が自民・中道に次ぐ190人の候補者を立てた狙いを聞いてみると…。

青井実キャスター：

かなり多いと思うが、この狙いは？

参政党・神谷代表：

急な解散で不意打ちみたいになっているので、準備がなかなか難しい。さらに中道があんな形で党つくって、一時は自民vs中道の選挙だみたいな構図にされそうだったので、こうなったらうちは数の勝負だと。小選挙区で上がってくるのは数人だと思う、残念ながら。そんなすぐに勝てるような状況ではない。

青井実キャスター：

小選挙区で落ちてしまう人もいっぱい出てしまうが、比例のために涙をのんでくれということか？

参政党・神谷代表：

前回も全くそうでしたね。前回は4人通すために90人落ちると。今回は30人通すために160人が頑張ると。そういう選挙ですね。

そして、最後にこの質問をぶつけてみました。

青井実キャスター：

神谷代表はどの党と争っている？

参政党・神谷代表：

全ての党。

青井実キャスター：

どこと戦ってるというのではなくて、全部が対戦相手？

参政党・神谷代表：

それが選挙。一緒にやれるなら一緒の政党にすればいい。