サイボウズが「地域・産業まるごとDXプロジェクト」を発足、第一弾は防災設備業向け
サイボウズは2月3日、kintoneプラットフォームを活用して地域や産業ごとのDX（デジタルトランスフォーメーション）を業界団体や各種ステークホルダーと連携して推進する「地域・産業まるごとDXプロジェクト」を発足した。
同プロジェクトでは、業界特化型のパッケージソフトや従来のSaaS（Software as a Service）では十分に対応できていなかった、細分類化された産業を対象に、該当業種のユーザー企業が監修したkintoneベースのアプリケーションを共同で提供する。
また、業界団体が行っている共同受注や共同購買などの業務を、kintoneを用いて効率化する。
プロジェクトの第一弾として、ユーザー企業の監修のもとで防災設備業向けのアプリテンプレートをリリースした。このテンプレートはkintoneのアプリストアより無料で利用可能。
「地域・産業まるごとDXプロジェクト」の取り組み
