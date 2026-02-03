【ユニクロのモノトーン】がいい仕事する！ 40・50代が買い足したい「一軍アイテム」

デイリーコーデで頼れるアイテムが揃う【ユニクロ】には、40・50代の毎日にすっと馴染み “いい仕事” をしてくれそうな「モノトーンアイテム」も豊富。シンプルかつ上品で、きれいめにもカジュアルにも寄せやすいのが魅力です。買い足すなら長く使えるデザインや、コーデをほどよく引き締めてくれる一軍候補を選びたいところ。今回は、インフルエンサーたちのリアルな着こなしをヒントに、ワードローブに迎えたくなる「モノトーンアイテム」をピックアップ。手持ち服の完成度を上げたい人ほど、モノトーンの更新が効いてくるはずです。

ワンボタンですっきり見える潔いコート

【ユニクロ】「ロングコート」\6,990（税込・セール価格）

@mhi_7746さんが「シンプルなデザインだから飽きが来なく着られるし、とにかく高見え」と推薦コメントを寄せる一枚。セミダブルのワンボタン仕様で、すっきりとした縦のラインを強調してくれます。無駄のないデザインだから通勤スタイルにも馴染みやすく、大人っぽく決まるのが魅力。ダークグレーの深い色味がコーデ全体を引き締め、40・50代のワードローブにも自然に溶け込みそうです。