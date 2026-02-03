リモート会議をしていると、次々とやってきた猫さんたち。ママさんが席を外した瞬間、思わぬハプニングも起こったそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で7.7万回再生を突破し、「3にゃん集合してるの可愛い～」「犯人は必ず犯行現場に戻る(笑)」「みんなお仕事お疲れ様です！」といったコメントが寄せられています。

【動画：リモート会議中、集まってきた３匹の猫→席を離れた結果…『まさかのハプニング』】

ベテラン部長の参加

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、「ぽこ太郎」くんと「うま次郎」くん親子と新入り子猫「しろがね丸」くんが、リモート会議に参加した時の様子です。

まず一番乗りを決めたのは、うま部長ことうま次郎くん。打ち合わせ前の準備段階からママさんのお膝にて待機していたそうで、会議が始まると顔をひょっこり。真剣な表情でパソコン画面を見つめる姿からは会議慣れしている様子が感じられ、とても可愛らしいです。

やらかしてしまった新卒社員

うま次郎くん効果で会議が和やかに進む中、一旦ママさんは席を離れることに。実はずっとそばにいたというぽこ社長ことぽこ太郎くんに続いて新卒しろがね丸くんも現れたそうで、動くカーソルなどに興味津々な様子です。

画面をちょんちょんとタッチしている間、堂々とキーボードの上に乗ってしまっていたというしろがね丸くん。すると次の瞬間、なんとまさかの再起動ボタンをポチッ！当然、通信は切断され、犯ニャンは去っていったといいます。

パソコン前に大集合！

戻るなり異変に気づいたママさんは、目撃者であるぽこ太郎くんと何食わぬ顔で戻り再びイタズラを試みるしろがね丸くんを抱えて、急いで会議に戻るはめになったのだとか。そして、全員が集合したことで収拾がつかなくなり、ついには床に移動しますが…。

可愛い3ニャンによるパソコンとママさんへのかまちょ攻撃は止まらず、しろがね丸くんが新機能を発見するというびっくりな出来事まであったそう。ママさんは大変そうですが、なんとも羨ましい光景なのでした。

投稿には「しろちゃん、やっちゃったねぇ(笑)」「これは和みますね♡」「いたずらっ子な子達に思わず爆笑しましたw」「私もママと打ち合わせしたいw画面越しに3匹みたい～」「しろちゃん…実はパソコン上級者だった…！？」「最高の勤務環境ですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、3ニャンの日常の様子が投稿されています。ぽこ太郎くんたちが過去に参加したリモート会議の様子なども、観ることができますよ。