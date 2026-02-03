お風呂でお尻をマッサージしてもらうことらちゃん。うっとりした可愛らしい表情に視聴者の心も温まったようです。

動画は記事執筆時点で再生回数76.6回を突破。コメント欄には「ちっちゃ過ぎやし可愛い過ぎやん」「きっとお風呂好きになるよ」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：お風呂で『赤ちゃん猫』をマッサージした結果…思わずニヤける『尊すぎる反応』】

お風呂でマッサージ

TikTokアカウント「ことら」に投稿されたのは、お風呂でマッサージをしてもらう子猫の動画。生後まだ間もない茶トラ猫のことらちゃん。この日は飼い主さんが2回目のお風呂に入れてあげたそう。

片手で体を支え、もう片方の手で優しくお尻を綺麗にしてあげます。ことらちゃんは安心したように身を預けて、至福の表情をしていたそう。まるで人間が極上のマッサージを受けているようです。

極楽気分で前足が

不意に目を見開いたことらちゃん。自然にといった様子で片方の前足がゆっくりと挙がったそう。小さな口で控えめに鳴きながら泳ぐように空を掻きます。

うっとりとした表情のまま動く前足は、あまりにも気持ちよくて思わず動いてしまったよう。何度も繰り返される微笑ましい子猫の行動は、見ているだけで愛おしさが溢れます。

大きくなってもお風呂好き

当時はほんの小さな子猫だったことらちゃんですが、その後成長してすっかり大きくなったそう。別の動画では自らお風呂に浸かる様子が紹介されています。

体が濡れるのを嫌う猫も多いですが、幼少期から飼い主さんが優しく入れてくれていたためか、ことらちゃんはお風呂が大好きだそう。慣れた様子でお風呂を満喫しているんだとか。

湯船の中でのんびりと動くたびに豊かな毛が風に揺れたようにふわふわとなびきます。まるで頭の上に音符が浮かんでいるような、お風呂を楽しむ様子が可愛らしいことらちゃんでした。

話題になった動画には「お利口さんですね」「て、て、天使だぁ」と、大人しく飼い主さんに抱かれることらちゃんの可愛さに見惚れてしまった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ことら」では、生まれたばかりのことらちゃんが飼い主さんの愛情を受けてすくすくと成長していく様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ことら」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。