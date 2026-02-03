見た目からかなりボリューミー！！【マクドナルド】次食べたい「新作バーガー」

世界中で愛されるゲーム「ドラゴンクエスト」と【マクドナルド】との「伝説のコラボ第2弾」（公式サイトより）が話題沸騰中です。腹ペコさんの胃袋も満足しそうなボリューミーなバーガーは、こだわりのバンズ × パティ× 特製ソースによる味わいが病みつきになるかも。2月上旬までの期間限定なので、気になった人は早めにチェックして！

食べ応えありそう！ ビーフ派におすすめ

100%ビーフパティ、ポテトパティ、スモークベーコン、味の決め手となる炙り醤油風ソースとマヨソースを特製バンズでサンドした「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」。@ftn_picsレポーターHaruさんは、「見た目からかなりボリューミー！！」と食べ応えに触れ、さらに「最後の一口まで飽きのこないバーガー」と感想を投稿しています。限定の包装紙は、ぷっくりとしたフォルムが可愛いキングスライムが描かれていて、食べる前からほっこりした気分になりそう。

旨辛の虜に！？ チキン派におすすめ

チキンパティとチェダーチーズ、旨辛のホットチリガーリックソースとタルタルソースを合わせた「ホットチリ & タルタルチキン」。包装紙のキラーパンサーに負けないくらい大きな口でかぶりつきたい一品です。気になる味わいは、「辛さはかなりマイルドで食べやすい」と、レポーターHaruさんがコメントしています。

このほかにも「チーズダブルてりやき」「マックフィズ® 爽やかヨーグルトソーダ味」「マックフロート® 爽やかヨーグルトソーダ味」が販売されています。お見逃しなく！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N