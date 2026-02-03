人気グラビアアイドルでタレントの風吹ケイがこのほど、ランジェリーブランド「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」とお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーのコラボランジェリーの着用モデルを務めることが3日までに分かった。



【写真】横からショットの凹凸＆ボリューム感がスゴイ！

PEACH JOHNとバービーのコラボしたブランド「LuhuL dada（ルル・ダダ）」は、「気高いおっぱい」をコンセプトに、バービーの“自分自身を好きになる下着を届けたい”という想いを込めたコレクション。同社の公式サイトなどでは春に向けた新作ランジェリーを発表し、風吹を着用モデルとして迎えたビジュアルを公開した。



デザイン性だけでなく、着用時の快適さや、バストのホールド力などの機能面でも力を入れている同作。今回からモデルとなった風吹は芸能界随一のグラマラスボディが知られているが、大きなバストが見事にホールドされたイメージカットを披露し、実用性もばっちりアピールした。



風吹は自身のインスタグラムでも「ピーチジョン様のブランドLuhuLdada様の新作モデルとしてバービーさんと撮影させていただきました！」とアピール。「このブラ 脇高で背中の肉を寄せ集めてくれる

最っ高なブラです！！！！！！」と着用した感想をつづり、「めちゃくちゃお気に入りで普段スポブラしかつけへんのにめっちゃつけてます！！！！！最高！！」と普段使いしていることを明かした。



風吹は3日にパシフィコ横浜で開催されたイベント「NOBROCK FES2026 夢を語ったら叶っちゃった夜」に出演し、二瓶有加、福留光帆、森脇梨々夏、みりちゃむ、立野沙紀とともに一夜限りのグループ「DRAW♡ME」としてパフォーマンスを披露。楽曲のタイトルは「素直でごめんね」、作詞・作曲は、2025年の「NHK紅白歌合戦」に出演したCANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」を手がけたことでも知られる玉屋2060％氏だ。インスタグラムでは二瓶とともにトレーニングに励む姿も公開している。



「DRAW♡ME」のメンバーはそれぞれ、元テレビ東京ディレクターの佐久間宣行氏のYouTube番組「NOBROCK TV」で活躍したメンバー。風吹はガチで大好きな芸人・青木マッチョとのデート企画が話題となった。



