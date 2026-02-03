タレントの小島瑠璃子が３日までに自身のＳＮＳを更新。期間限定でオープンしていた自身のお店に幕を下ろしたことを報告し、ファンへ感謝を届けた。

インスタグラムで「【御礼】お茶を主役にした赤坂のお店は全日程を終え終了いたしました。お越しいただいた２６０名の皆様、本当にありがとうございました 大切なお時間とお代を賜り参加してくださったことに対してどんな言葉で感謝を述べても足りない気がしてもどかしいです。席がいっぱいで予約いただけなかった方、興味を持って貰いありがとうございました お応えできず申し訳ありませんでした」とつづった。

「心に余裕がないとき、疲れ果てたとき、お茶を飲みホッとする時間に救われました。誰かのそんな瞬間をお茶でご提案できたらと思いお店を開きましたが、私のほうが癒され力をいただいた２週間でした。心のこもった感想やお茶へのお褒めの言葉、お客様の笑顔から元気をいただきました。身体は毎日クタクタでしたが、心はどんどん元気になっていきました」と応援が力になった様子。

「またやってほしいとのお声がけもいただき大変嬉しく思っております。これからについてご質問をいただくことも多かったのですが、またお知らせできるよう準備を進めて参ります！！今は少し休んで息子といーっぱい遊びます ありがとうございました」と大きなグラスを手にする息子に笑顔を見せるショットなども披露した。

フォロワーは「可愛いですね」「暫しの休息を〜息子さんと楽しんでください〜」「素敵な時間をありがとうございました」「常時のお店ならなぁ…」「可愛い過ぎる」「行けなくて残念」「お茶の価値を最大限に引き出す完璧なイベントでした」とのコメントが寄せられている。

小島は２３年２月にホリプロとマネジメント契約を解消し、同３月に一般男性と結婚。同年８月に第１子妊娠を公表し、出産したが、２５年２月に夫が急逝した。同１０月に個人事務所の設立を発表し、芸能活動を再開している。