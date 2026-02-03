【新華社モスクワ2月3日】ロシアのラブロフ外相はこのほど、2025年のロシア外交の成果についてメディアの取材に応じ、日本の「再軍事化」の加速がアジア太平洋地域の平和と安定を脅かしているとの見方を示した。ロシア外務省が2日、インタビュー内容を公式サイトで公開した。

ラブロフ氏は、日本政府が平和憲法の制約を打破し、国防予算を大幅に引き上げるとともに、攻撃的な軍事打撃能力を構築し、米国やその同盟国との軍事演習を増加させようとしていると指摘。こうした動きが、日本の「再軍事化」のプロセスを加速させ、アジア太平洋地域の平和と安定を脅かしていると批判した。

またロシアは、外交ルートおよび公開の場を通じ、アジア太平洋地域の緊張を高め、国際的な安全を脅かすいかなる行為も容認できないとの明確なメッセージを、すでに日本側に伝えているとした。

さらにラブロフ氏は、ロシアと中国は今後も第2次世界大戦の歴史的真実を断固として守り、歴史の改ざんや「軍国主義的復讐主義」の台頭に共に反対していくと表明。日本は歴史の教訓をくみ取り、20世紀に世界と日本自身に苦難をもたらした罪深い政策と完全に決別しなければならないと強調した。