昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド尾崎将司さん（享年78）が立ち上げ、多くのプロを輩出した「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が存続に向けて調整していることが分かった。

3日に都内で行われた日本ゴルフジャーナリスト協会表彰式に出席した長男・智春さんが取材に応じ、明らかにした。

ジャンボ尾崎ゴルフアカデミーの今後について生前に尾崎さんと話し合っていたそうで「ジュニア育成は親父が一生懸命頑張っていた。“今後どうするんだ”と言われたので“親父が愛した練習場、アカデミーを続けていきたい”と言ったら、凄く嬉しそうな顔をしていた。何とか（尾崎さんを）満足させるように今後は僕が努力するつもり」と自身が中心となって活動を続けていく意向を示した。

ジャンボ尾崎ゴルフアカデミーは17年11月に発足。千葉県内の「ジャンボ邸」を拠点に、尾崎さんをはじめジャンボ軍団のプロが、セレクションで選抜したジュニアを指導していた。

昨年4月のシェブロン選手権で海外メジャー初制覇を果たした西郷真央、昨季日本ツアーで年間女王に輝いた佐久間朱莉は1期生。その他にも多くのプロを輩出してきた。