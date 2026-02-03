「巨人春季キャンプ」（３日、宮崎）

巨人の山崎伊織投手（２７）は、同僚からも大人気？だった。

キャンプ２度目のブルペンに入ると、目慣らしにやってきた野手陣が続々と打席へと向かう。まずは中山が打席に立ち、さらにはドラフト４位・皆川（中大）、丸、佐々木と続き、松本は打席の後ろで順番待ちをする事態に。７４球の間に打者５人が入る“大渋滞”となった。

山崎は「今日はバッターも立って、キャッチャーも岸田さんがきてくれたのでちょっと気合が入りました」と言い、大人気レーンになったことには「いや、そんなことない」と笑み。「どっちかというとコントロールはいい方だと思うので、立ちやすいんじゃないですかね」と続けた。

昨年１１月に開幕投手の最有力候補として、阿部監督から名前を挙げられていた山崎だ。ここまでの仕上がりは順調そのもので、打席に立った丸は「まだ本人的にはもっと上がると思いますけど、フォークのキレもよかったし、真っすぐの精度もよかった」とうなずいた。

またドラフト４位・皆川も「球のキレ、低めの伸びを感じた」とビックリ。「低いかなと思った球でもストライクっていう判断だったので、球の伸びがすごいなと感じました」と驚くしかなかった。