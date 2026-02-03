生放送でMCをしていた芸人がスタジオに乱入したスター芸人たちに捕まりスタジオから強制退席。「俺MCやで？」「やば！」とパニックに陥った。

【映像】人気芸人が緊急退席しパニックになる様子

2日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#5（最終回）が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

5人に加え、＃1〜4まで通じて出演を果たしていたのが“撮れ高の妖精”オダウエダ・植田。植田は各回の締めだけに現れ、布の面積が極端に少ない水着でわがままボディをさらけ出してきた。くっきー！は「捕まえたいですよね」と妖精捕獲作戦を切り出した。

くっきー！が仕込んだGPSを頼りに、5人はABEMAのスタジオへ。植田妖精は演者として競輪番組『ミッドナイト競輪』に生出演しており、5人はスタジオにアポ無し突撃。嫌がる植田妖精をスタジオから拉致した。

植田妖精の巻き添えを食らったのが、ミッドナイト競輪MCのお見送り芸人しんいち。しんいちは「俺関係ない！」「俺MCやで、なんで？」と混乱。池田とザコシは「お前、妖精？」「ハゲの妖精？」としんいちをいじりまくった。

撮れ高をUPさせるため、なぜかモノマネを披露することになったしんいち。しんいちは「鬼塚ちひろさんのモノマネ」と宣言して難曲を意外な美声で歌い上げ、「めっちゃ似てるやん！」「男でこれはスゴい（笑）」「普通におもしろい」と5人から大絶賛された。

MAD5の制作スタッフが「お疲れ様でした、以上です」と収録の終わりを告げると、しんいちは混乱気味に「こっち（ミッドナイト競輪）は？これはあるんだ！？」と大慌て。「すぐ戻んないと！」「やばぁ！！」と本業に戻っていった。