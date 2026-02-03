ワンコが寝床に選んだのは、まさかの場所で…？ワンコと男の子のあまりにも自然な距離感を捉えた動画は、記事執筆時点で8万回以上再生され、「相思相愛だなあ」「幸せの極みすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬が『男の子の上で寝てしまった』結果→『嫌がるかな』と思ったら…意外な光景】

まさかの場所で寝てしまったワンコ

TikTokアカウント「やんやん（＠nickirubytayson472）」に投稿されたのは、予想外な場所で眠ってしまったワンコさんの様子。

登場するのは、ミニチュアダックスフンドの「シンバ」くんと、同い年の5歳の男の子。ふたりは小さい頃から一緒に育ってきたそうで、いつも自然とそばにいる関係なのだとか。

この日、ウトウトし始めたシンバくんが寝床に選んだ場所は…なんと男の子の上。寝転びながらタブレットで動画を見ている男の子の体に乗り、顔をぴったり寄せたまま眠り始めてしまったといいます。

まったく動じない男の子

シンバくんは、男の子のほっぺに前足をちょこんと乗せたままスヤスヤ。タブレットは少し見づらそうですが、男の子は特に気にする様子もなく、そのまま動画を見続けていたそうです。

ワンコが乗っている状態が、すっかり当たり前になっている様子。ふたりの関係性がよく伝わってきます。

仲良しすぎるふたり

男の子は「どかしたら可哀想だから」と、シンバくんが眠っているときはそのままにしてあげるのだそう。男の子の優しさと、一緒に育ってきたからこそのふたりの距離感にキュンとしてしまいます。

こちらの投稿はTikTokで8万回以上再生され、話題に。コメント欄には「そのままでいてあげるの、ワンちゃんへの愛が伝わります」「可愛いなぁ」「至福の時間」「仲良しなのがよくわかる」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『やんやん（＠nickirubytayson472）』さまでは、男の子とシンバくん、そして3匹の兄弟犬たちの日常が投稿されています。微笑ましいやりとりが気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「やんやん（＠nickirubytayson472）」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。