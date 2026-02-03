ベランダで工事中の作業員→部屋にいた犬が…もはや仕事にならない『まさかの光景』が話題「絶対集中できないｗｗ」「可愛すぎてギブアップ」
コミュニケーション能力が高すぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破し、「絶対集中できないｗｗ」「可愛すぎてギブアップ」「番犬にはなれなさそう(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：ベランダで工事中の作業員→部屋にいた犬が…もはや仕事にならない『まさかの光景』】
ベランダで工事をしていたら…
TikTokアカウント「erisam222」の投稿主さんは、『デイジー』ちゃんというボーダーコリーのかわいい姿を紹介しています。この日、投稿主さんの家には、工事をするための作業員さんが来ていたといいます。工事は、ベランダで行われていました。最初は遮光カーテンを閉めていたところ、デイジーちゃんが尻尾を振りながら反応しはじめたので、投稿主さんはレースカーテンだけの状態にしてあげたのだそう。
作業員さんが仕事をする姿がチラチラと見えるようになったので、デイジーちゃんは窓辺に張り付き、作業員さんの一挙手一投足をじっと見つめていたといいます。
実は、デイジーちゃんは、とっても人懐こい性格なのだそう。作業員さんと仲良くなりたくて、必死にアピールしていたのでした。
あまりのかわいさに仕事にならない！？
デイジーちゃんの必死のアピールも、一生懸命働いている作業員さんにはなかなか伝わりません。デイジーちゃんは、カーテンの裏に回ったり、鳴き声を出したりして、アピールを続けていたといいます。あまりに健気な姿に、思わず頬が緩みます…♡
しばらくすると、デイジーちゃんの存在に気付いた作業員さんが、窓越しに手を振ってくれたとか。そこで、投稿主さんが窓を開けて2人を対面させたそうです。
作業員さんは、わざわざ腰を下ろしてデイジーちゃんをなでてくれたといいます。念願叶ったデイジーちゃんは、お腹を出して大喜び。こんなにかわいい甘え方をされたら、作業に集中できなかったかもしれませんね♡
この投稿には「本当に人が好きなんですね」「ナデナデされて嬉しそう」「お兄さんも癒やされただろうな」といったコメントが寄せられています。
天真爛漫なデイジーちゃん
別の投稿では、ボールを咥えたまま電池が切れてしまったデイジーちゃんの姿も紹介されました。遊び疲れたのか、無防備な姿で寝転がっていたというデイジーちゃん…。
ところが、投稿主さんが「お散歩行こうか」と言ってみると、ガバッと起きて真剣な表情に！！「お散歩行く人～？」との問いかけに、「おて」をして応えてくれたといいます。
とっても感情表現豊かで天真爛漫なデイジーちゃんなのでした！！
TikTokアカウント「erisam222」には、デイジーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
