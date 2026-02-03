コミュニケーション能力が高すぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破し、「絶対集中できないｗｗ」「可愛すぎてギブアップ」「番犬にはなれなさそう(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ベランダで工事中の作業員→部屋にいた犬が…もはや仕事にならない『まさかの光景』】

ベランダで工事をしていたら…

TikTokアカウント「erisam222」の投稿主さんは、『デイジー』ちゃんというボーダーコリーのかわいい姿を紹介しています。この日、投稿主さんの家には、工事をするための作業員さんが来ていたといいます。工事は、ベランダで行われていました。最初は遮光カーテンを閉めていたところ、デイジーちゃんが尻尾を振りながら反応しはじめたので、投稿主さんはレースカーテンだけの状態にしてあげたのだそう。

作業員さんが仕事をする姿がチラチラと見えるようになったので、デイジーちゃんは窓辺に張り付き、作業員さんの一挙手一投足をじっと見つめていたといいます。

実は、デイジーちゃんは、とっても人懐こい性格なのだそう。作業員さんと仲良くなりたくて、必死にアピールしていたのでした。

あまりのかわいさに仕事にならない！？

デイジーちゃんの必死のアピールも、一生懸命働いている作業員さんにはなかなか伝わりません。デイジーちゃんは、カーテンの裏に回ったり、鳴き声を出したりして、アピールを続けていたといいます。あまりに健気な姿に、思わず頬が緩みます…♡

しばらくすると、デイジーちゃんの存在に気付いた作業員さんが、窓越しに手を振ってくれたとか。そこで、投稿主さんが窓を開けて2人を対面させたそうです。

作業員さんは、わざわざ腰を下ろしてデイジーちゃんをなでてくれたといいます。念願叶ったデイジーちゃんは、お腹を出して大喜び。こんなにかわいい甘え方をされたら、作業に集中できなかったかもしれませんね♡

この投稿には「本当に人が好きなんですね」「ナデナデされて嬉しそう」「お兄さんも癒やされただろうな」といったコメントが寄せられています。

天真爛漫なデイジーちゃん

別の投稿では、ボールを咥えたまま電池が切れてしまったデイジーちゃんの姿も紹介されました。遊び疲れたのか、無防備な姿で寝転がっていたというデイジーちゃん…。

ところが、投稿主さんが「お散歩行こうか」と言ってみると、ガバッと起きて真剣な表情に！！「お散歩行く人～？」との問いかけに、「おて」をして応えてくれたといいます。

とっても感情表現豊かで天真爛漫なデイジーちゃんなのでした！！

TikTokアカウント「erisam222」には、デイジーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「erisam222」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。