「うまぁ！」近藤春菜、箕輪はるかおすすめの“鍋の素”を絶賛「ご飯も合うわ」

お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『【新年鍋】みんな集合！今年もハリセンボンYouTubeをよろしくお願いします！』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人が、お鍋を食べながらトークする企画の中で、箕輪さんがお気に入りの“鍋の素”を紹介。近藤さんも「うまぁ！」と絶賛した商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

動画内で紹介された、箕輪さんが大好きな“鍋の素”がこちら！

◼︎石川県で親しまれているとり野菜みそ

株式会社まつや / とり野菜みそ

大豆と米麹から作る米みそに数種類の調味料や香辛料などを混ぜ合わせた調味みそ。

味わい深い風味とコクがあり、何度でも食べたくなる、飽きのこない味なんだとか。

おいしく鍋を食べた後は、うどんを入れても絶品！常備しておけば、時間がない時や献立に困った時にも便利ですね。

鍋料理はもちろん、調味料の一つとして、肉の味噌漬けをはじめいろいろな料理に使用できます。

◼︎懐かしい味にほっこり

鍋の調理中に箕輪さんは「家でも鍋やる時これ使ってますね」「スーパーに売ってます」「普通に野菜炒めとかでもいいしね」とコメント。

そして、出来上がった鍋のスープを試食した近藤さんは「あっ、うまぁ！」「めっちゃ懐かしい味。安心」「カボチャとか入れてもよさそう」とコメント。

また、「うめぇ！」「最初から煮込んでるからこんなに味が染みて」「うわ！これご飯も合うわ」と絶賛しながら味わっていました♪

■動画もチェック

ハリセンボンのYouTubeチャンネルでは、最近買ったお気に入りの購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。。