オプテージは、MVNOサービス「mineo（マイネオ）」で、基本料の割り引きキャンペーンや端末大特価セールなどを開始した。基本料やオプション料金を割り引くキャンペーンの申し込み期間は6月3日まで、端末のセールは3月31日まで。

音声通話付きプランや「10分かけ放題」オプションは最大6カ月間、「パケット放題 Plus」オプションは最大9カ月間割引価格で利用できる。端末大特価セールでは対象端末が最大3万7400円オフとなる。

マイピタ基本料を最大6カ月間割引

「マイピタ割引キャンペーン」により、基本容量で選べる「マイピタ」デュアルタイプ（音声＋データ）3GB・7GB・15GB・30GB・50GBコースの月額基本料が最大6カ月間割り引かれる。

新規ユーザーと、シングルタイプ→デュアルタイプに変更するユーザーが対象。申し込み期間は6月3日まで。

割引額はコースによって異なり、3GBと7GBコースは最大748円、15GB以上のコースは最大858円が毎月の料金から差し引かれる。割引適用中、3GBコースは月額550円、最大容量の50GBコースでも月額2090円となる。

キャンペーン適用後の料金表

使い放題オプションの割引と増速

mineoスイッチONで最大1.5Mbpsが使い放題となる「パケット放題 Plus」の割引キャンペーンが実施されている。

マイピタの3GB・7GBコースに「パケット放題 Plus」を追加すると、最大9カ月間のオプション料金が月額385円→110円になる。新規・既存ユーザーが対象で、既存ユーザーは本日2月3日時点でパケット放題 Plusを契約していないことが条件となる。申し込み期間は6月3日まで。

なお、マイピタ3GB・7GBコースでは、最大1Mbpsで使い放題の「パケット放題 1Mbps」を無料オプションとして選ぶこともできる。また、現在実施中の「増速トライアル」により、パケット放題 Plusの最大通信速度が1.5Mbps→3Mbpsに引き上げられている。

増速トライアル期間中、マイページやアプリ上では「通信速度最大1.5Mbps 適用中」と表示されるが、実際は最大3Mbpsに強化されている。「パケット放題 3Mbps」の正式リリース予定は3月中旬。

端末大特価セール

デュアルタイプ（音声＋データ）に他社から乗り換えるユーザーや既存ユーザーを対象に、端末を割引価格で一括購入できる「端末大特価セール」が開催中。期間は3月31日まで。

Android端末とiPhoneが対象で、最大3万7400円引きとなる。Android端末では「arrows We2 Plus」（1万9360円）や「Xperia 10 VII」（5万7684円）、「Redmi 14C」（8GB/256GB、1万10円）などが販売されている。

また、中古未使用品の「iPhone Air」（256GB、15万8708円）、「iPhone 16e」（256GB、11万3036円）、「iPhone 17」（256GB、12万8348円）もある。

10分かけ放題オプションが割引

10分以内の通話がかけ放題になる「10分かけ放題」オプションの割引キャンペーンも実施中。通常月額550円のところ、最大6カ月間220円で利用できる。

新規・既存ユーザーを問わず、6月3日までの申し込みでキャンペーンが適用される。特典の適用は1回線につき1回まで。