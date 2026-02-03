¡Úµð¿Í¡ÛÂè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ï£±£¶Åê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ê¤·¡×½çÄ´»Å¾å¤²
¡¡µð¿Í¤Ï£³Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ë£±·³¤Ï£±£¶Åê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¡¢»³ºê¡¢¸Í¶¿¡¢ÀÖÀ±¡¢¿¹ÅÄ¡¢ÀÐÀî¡¢²£Àî¡¢À¾´Ü¡£¿·ÀïÎÏ¤ÎÂ§ËÜ¡¢ËÌ±º¡¢¥Þ¥¿¡¢¾¾±º¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝ´Ý¡¢ÅÄÏÂ¡¢»³¾ë¡££×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÀª¡£·×£±£¶Åê¼ê¤¬ÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£±·³Ìî¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÃæ¤ÇÅêµåÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤è¤ê¼ÂÀï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÂè£±¥¯¡¼¥ë¤ò¡Ö£±·³¤Ï¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£¥±¥¬¿Í½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Îý½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£