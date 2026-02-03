ソフトバンクのカーター・スチュワート・ジュニア投手（２６）が「ポスト有原」に名乗りを上げた。３日、キャンプ初のブルペン入り。「８５〜９０％」の力で４５球を投げた。直球は１４６キロを計測。復活を期す助っ人右腕がアピールした。

来日６年目だった２４年は２０試合で自己最多の９勝（４敗）。防御率も１・９５の好成績を記録した。しかし、２５年は２月のキャンプで左脇腹を負傷。回復が遅れた影響で登板なしに終わった。「２年前のようなパフォーマンスをして、自分の仕事をチームのためにやっていきたい」。先発陣ではエース右腕の有原が日本ハム移籍。万全ならスチュワートにかかる期待は大きい。

小久保監督や倉野チーフ投手コーチからは「１５勝、１５０イニング」の指令を受けた。スチュワート自身も「長いシーズン耐え抜く体」を求め、オフからトレーニング重量を上げてきた。２５年の成績だけを見れば、有原の１４勝と１７５イニングを埋める作業が必要。ただの穴埋めにとどまらない活躍でフル回転する。（森口 登生）