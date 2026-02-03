【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝浜口真実、ミラノ＝岡田浩幸】ミラノ・コルティナ五輪の選手村が３日、報道陣に公開された。

イタリア北部での広域開催となる今大会は、競技の会場群ごとに選手村が設けられる。カーリングや女子のアルペンスキーなどが行われるコルティナダンペッツォの選手村は、街の中心部から約６キロ離れた場所にある仮設施設。３５０以上の部屋に１４００床のベッドが用意されているという。

一度に４５０人以上が利用できるダイニングホールは２４時間食事可能で、村内にはフィットネスジムなどを備える。選手たちが家族への手紙やつづったり絵を描いたりし、ストレッチや瞑想もできる「マインドゾーン」も用意されている。既に入村しているドイツ人選手は「部屋は暖かくて快適」と笑顔で話した。

一方、ミラノの選手村は鉄道の車両基地だった土地に再開発事業の一環として整備し、大会後は学生寮などとして利用される。「マインドゾーン」のほか、卓上ゲームを楽しめるリラクゼーションルームなどもある。日本選手団の伊東秀仁団長は「すごく過ごしやすい」と好印象を語った。